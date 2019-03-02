Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу

У футболі є багато протистоянь великих клубів, де уболівальники суперників ненавидять один одного. В тому числі і Реал-Барселона, і Динамо - Шахтар. Але напруженість на цих матчах ніщо в порівнянні з тим, божевіллям, що коїться під час дербі.

Зустрічайте, десять найнеймовірніших, божевільних, фантастичних, кривавих і великих футбольних дербі світу.

10 Севілья - Реал Бетіс

В іспанському чемпіонаті особливим є севільське дербі, в якому зустрічаються Севілья і Реал Бетіс. За Севілью традиційно уболівають міські аристократи і середній клас, а Бетіс всім серцем підтримують небагаті люди з робочих кварталів. Найцікавіше, що другі отримали приставку Реал, тобто "королівський клуб", раніше, ніж славнозвісний Реал Мадрид. Зате Севілья має найстаріше в Іспанії фанатське угруповання Біріс Норте. Перед кожним матчем уболівальники і преса розпалюють атмосферу до межі. Ну і звичайно жодне севільське дербі не обходиться без бійок.

9 Пеньяроль - Насьональ

Пеньяроль - Насьональ одне з найстаріших дербі світу, де на полі зустрічаються клуби які на двох 90 разів ставали чемпіонами Уругваю і виграли 8 Кубків Лібертадорес. Біля витоків створення Пеньяроль стояли британські залізничники, а Насьональ вважається національною командою заснованою студентами місцевих університетів. Саме національні відмінності стали причиною розбіжностей в перші роки існування клубів, яке з часом перетворилося в непримиренну ворожнечу. У дні дербі Монтевідео перетворюється в театр військових дій, де ультрас двох клубів влаштовують грандіозні побоїща, як на міських вулицях, так і на стадіоні.

8 Аль-Ахлі - Замалек

Велике каїрське протистояння Аль-Ахлі і Замалек, буквально пронизане ненавистю і жорстокістю. Аль-Ахлі вважається народною командою, яку створили араби, прихильники незалежності Єгипту, а за Замалек заснований іноземцями, уболіває середній клас і люди ліберальних поглядів. У день гри життя в місті практично зупиняється. Мостом відбуваються безперервні сутички фанатів протиборчих угруповань, які не може зупинити навіть поліція, а будь-який погляд, може перетворитися в масштабну бійку. Через божевілля, що коїться на іграх Аль-Ахлі - Замалек, клуби грають дербі тільки на нейтральному полі, а матчі судять іноземні арбітри.

7 Црвена Звезда - Партизан

Найкращі роки сербського футболу залишилися і минулому, але це ніяк не вплинуло на шалену підтримку, хаос і божевілля які чиняться навколо белградського дербі Црвена Звезда - Партизан. Як не парадоксально між Црвеною Зіркою і Партизаном спочатку не було ніяких серйозних відмінностей, через які уболівальники могли б люто ненавидіти один одного. Тільки коли команди стали лідерами югославського футболу, напруга протистояння гарячих балканських уболівальників Црвени Звезди і Партизана почала наростати. Під час дербі стадіон виглядає, як філія пекла, затягнута димом, що підсвічується фаєрами, і безперервною шумовою підтримкою фанатських секторів. Звичайно, все супроводжується масовими бійками, де ультрас не дотримуються ніяких правил, та використовують предмети, що потрапили під руку починаючи від ножів, і закінчуючи арматурою і розбитими пляшками.

6 Фламенго - Флуміненсе

Головним дербі Ріо-де-Жанейро вважається битва Фламенго проти Флуміненсе, яке ще іноді називають Фла-Флу. За Флуміненсе традиційно уболівають аристократи, нащадки багатих родин і представники середнього класу, а Фламенго, засноване дев'ятьма вихідцями з команди непримиренного суперника, підтримують бідні квартали. Як не сумно, це спортивне видовище, супроводжується численними бійками і кровопролитними сутичками фанатів, які поліція намагається жорстоко припиняти.

5. Рома - Лаціо

Капітолійське дербі Рома проти Лаціо ділить жителів Риму на два частини, які ненавидять один одного, як на стадіоні, так і за його межами. Рому вважається "справжнім" міським клубом, який підтримують мешканці небагатих робочих районів, а за Лаціо уболівають більш заможні люди з передмість Риму і радикали з ультраправими поглядами. Фанати Роми і Лаціо славляться своїми банерами з неприємними жартами в сторону суперників, карколомним перфоменсом і шаленою підтримкою своїх улюбленців. Звичайно, все це супроводжується безперервними сутичками із застосуванням холодної зброї, не тільки в день матчу, але і кілька днів до і після нього.

4. Олімпіакос - Панатінаїкос

Грецькі вболівальники завжди славилися своєю буйною вдачею, але в афінському дербі градус любові, ненависті, пристрасті і божевілля перевалює всі розумні межі. Взаємна ненависть уболівальників двох клубів ґрунтується на соціальних протиріччях. Олімпіакос з портового міста Пірей, який тільки в минулому столітті став частиною Великих Афін, традиційно підтримують роботяги, з небагатих кварталів, а Панатінкос підтримують багаті мешканці центральних районів і богема. У дні дербі фани обох команда відважно відстоюють кольори своїх клубок влаштовуючи справжні побоїща з використанням всього що попадатися під руки, що найчастіше закінчуватися травмами і каліцтвами.

3. Селтік - Рейнджерс

Олд Фірм саме так називається протистояння двох великих шотландських футбольних клубів з Глазго - Селтіка і Рейнджерс. Це найстаріше дербі у світі, з дуже кривавою, столітньою історією. Тут вся інтрига зав'язана на релігійних і політичних протиріччях. За Селтік уболівають вихідці з Ірландії і католики, що пропагують незалежність Шотландії. Рейнджерс вважається протестантським клубом, уболівальники якого за Шотландію в складі Великобританії. Довгий час через релігійні упередження за Рейнджерс грали тільки протестанти, а за будь-який зв'язок з католиками виганяли з клубу, приклад тому Алекс Фергюсон, з яким клуб розпрощався після того як він одружився з католичкою.

2 Бока Хуніорс - Рівер Плейт

Другим за значущістю у світі дербі вважається протистояння Бока Хуніорс і Рівер Плейт з Буенос-Айреса. Найцікавіше, обидва клуби з'явилися в одному і тому ж районі Буенос-Айреса, поки 1923-го року президенти клубів вирішили, що двом амбітним командам не вижити в одному районі, сторона, що програла переїжджає, нею став Рівер Плейт. Бока Хуніорс вважається народною командою, а за Рівер Плейт уболівають більш забезпечені верстви населення. Під час гри Бока Хуніорс проти Рівер Плейт все життя в країні зупиняється на 90 хвилин.

1 Фенербахче - Галатасарай

Найбожевільнішим, кривавим і найбільшим дербі у світі вважається стамбульське дербі, де на берегах Босфору сходитися в єдиноборстві Азія проти Європи, в особі двох найвідоміших турецьких клубів Фенербахче і Галатасарай. Перший базується в Азіатської частини міста, його традиційно підтримують небагаті люди з робочих кварталів, а другий в Європейській частині, за який уболівають багатші люди з проєвропейськими поглядами. Гарячі турецькі вболівальники, які входять в першу трійку відчайдушних фанатів в Європі, ведуть тотальну війну, як на стадіоні, так і на міських вулицях. Практично кожна гра Фенербахче - Галатасарай супроводжуватися масовими бійками з купою травм, якщо не пожежами то купою вирваних сидінь в фанатському секторі.

Джерело - Чемпіон.