Екс-тренер Львова відвідав тренування бразильських грандів

48-річний колишній тренер ФК Львів Жилмар не має наміру довго залишатися поза професією, пріоритетом для нього є українські клуби.

Цитує фахівця СпортАрена.

"Мій план - повернутися до роботи в цьому році. Очікую хорошої пропозиції по роботі. На даний момент конкретики немає.

Від українських клубів пропозицій немає. Якщо надійде запрошення, я готовий. Україна - мій другий дім, хотів би тут працювати.

Зараз перебуваю в Бразилії, відвідую футбольні клуби (тренувальний процес Палмейраса, Сан-Паулу), беру участь у футбольних програмах на ТБ. Також почну навчання на ліцензію PRO UEFA в наступній групі", - розповів Жилмар.