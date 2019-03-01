Екс-тренер Львова відвідав тренування бразильських грандів

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Жилмар

48-річний колишній тренер ФК Львів Жилмар не має наміру довго залишатися поза професією, пріоритетом для нього є українські клуби.

Цитує фахівця СпортАрена.

"Мій план - повернутися до роботи в цьому році. Очікую хорошої пропозиції по роботі. На даний момент конкретики немає.

Від українських клубів пропозицій немає. Якщо надійде запрошення, я готовий. Україна - мій другий дім, хотів би тут працювати.

Зараз перебуваю в Бразилії, відвідую футбольні клуби (тренувальний процес Палмейраса, Сан-Паулу), беру участь у футбольних програмах на ТБ. Також почну навчання на ліцензію PRO UEFA в наступній групі", - розповів Жилмар.

Нагадаємо, що тренер ФК Львів розповів про ймовірний конфлікт з керівництвом.

Раніше лідер ФК Львів вибув до кінця сезону.

 

Джерело - Чемпіон.

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