Екс-тренер Львова відвідав тренування бразильських грандів

48-річний колишній тренер ФК Львів Жилмар не має наміру довго залишатися поза професією, пріоритетом для нього є українські клуби.
Цитує фахівця СпортАрена.
"Мій план - повернутися до роботи в цьому році. Очікую хорошої пропозиції по роботі. На даний момент конкретики немає.
Від українських клубів пропозицій немає. Якщо надійде запрошення, я готовий. Україна - мій другий дім, хотів би тут працювати.
Зараз перебуваю в Бразилії, відвідую футбольні клуби (тренувальний процес Палмейраса, Сан-Паулу), беру участь у футбольних програмах на ТБ. Також почну навчання на ліцензію PRO UEFA в наступній групі", - розповів Жилмар.
Нагадаємо, що тренер ФК Львів розповів про ймовірний конфлікт з керівництвом.
Раніше лідер ФК Львів вибув до кінця сезону.
Джерело - Чемпіон.