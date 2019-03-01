Агент: Мене вирішили перетворити на цапа-відбувайла у справі Сали

Футбольного агента Віллі Маккея разом з сином перетворили на цапів-відбувайлів у ситуації із загибеллю аргентинського форварда Еміліано Сали який розбився в авіакатастрофі над Ла-Маншем.

Про це повідомляє independent.

28-річний нападник мав перейти з Нанта в Кардіфф Сіті, але загинув дорогою в Уельс. Маккей, який допомагав провести операцію, найняв приватний літак для футболіста. Водночас його син, Марк Маккей, займався самою угодою щодо трансферу аргентинця.

"Салу кинули, залишили його самостійно вирішувати питання перельоту. Здавалося, що в Кардіффі всім все одно, ніхто нічим не займався. Це дивно, вони заплатили за нього 17 мільйонів євро, але потім залишили його одного в готелі, щоб він сам замовляв собі квитки і займався перельотом. На мій погляд, представники Кардіффа повели себе неправильно. Тепер всі шукають цапа-відбувайла. Вони намагаються звинуватити у всьому мене і пілота, стверджуючи, що причиною катастрофи стала помилка пілота. Ми просто підібрали можливість перельоту для Еміліано. Коли ви телефонуєте в таксі, не питаєте ж про ліцензії. Не думаю, що варто шукати винного, це трагічна випадковість", - розповідає Маккей.

Нагадаємо, Нант поскаржився на Кардіфф через виплату за Салу. Також, батько загиблого футболіста Кардіффа подякував Мессі за допомогу.

Джерело - isport.ua.