Шахтар хотів переманити Циганкова з академії Динамо

Хавбеком Динамо Віктором Циганковим цікавилися інші клуби, ще коли хлопець навчався в академії Динамо.
Про це розповів заступник директора академії Володимир Жаріков.
"Якщо говорити з точки зору того, що когось хотіли переманити інші клуби - це Циганков. Бігали європейські клуби, пропонували в Німеччину, в Австрію поїхати. Але у нього батько - колишній футболіст, і теж у нас працював. І сам Вітя говорив, що хоче тільки в Динамо грати. Він не піддавався на всі ці переговори. Навіть коли Шахтар пропонував. Він сказав, що бачить тільки Динамо. Ті ж хлопці Шепелєв і Миколенко теж бачили себе тільки в формі Динамо", - сказав Жаріков.
Нагадаємо, 21-річний Циганков недавно провів свій 100-й матч за Динамо. Хавбек зіграв 66 матчів в УПЛ, 16 - Лізі Європи, 11 - Лізі Чемпіонів, 5 в Кубку України і 2 - в Суперкубку.
Джерело - Чемпіон.