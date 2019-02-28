Ребров: Не знаю мови, тому не розумію, що пишуть газети і вболівальники

Український тренер Фенцвароша Сергій Ребров не відчуває тиску при роботі в Угорщині.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Флагмани угорського футболу відрізняються від Динамо і Шахтаря. У київському клубі я провів практично все своє життя. Тут я спокійно працюю, віддаю всі свої знання команді. Але, так само, як і в Саудівській Аравії, я не знаю мови, не знаю, що пишуть газети і вболівальники. Від цього мені легше працювати. Не відчуваю тиску. На прес-конференціях завжди толерантні питання", - сказав Ребров.