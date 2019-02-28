Де Хеа хоче стати найвисокоопачуванішим голкіпером в історії футболу

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа готовий залишитися на Олд Траффорд, але на своїх умовах.

Про це повідомляє The Independent.

Дияволи просунулися в переговорах про новий контракт з іспанським кіпером, однак до закриття угоди ще далеко. Сторони владнали питання про комісійні агенту гравця Жорже Мендешу, однак питання про заробітну плату Де Хеа поки не узгоджено. 28-річний воротар хоче отримувати рівно стільки ж, скільки і Алексіс Санчес - найбільш високооплачуваний гравець клубу.

Цілком закономірно, що Мендеш запросив для свого клієнта таку ж зарплатню, як і у Санчес (400 тисяч фунтів на тиждень), адже Де Хеа є найважливішим гравцем команди. Нинішній контракт Де Хеа, за яким він заробляє 240 тисяч фунтів на тиждень, закінчується в червні 2020 року.

Керівництво "червоних дияволів" чекає нелегкий вибір - або погодитися і зробити Де Хеа найбільш високооплачуваним голкіпером в історії футболу, або продати його в Ювентус або ПСЖ.

Нагадаємо, Де Хеа провів сотий сухий матч в АПЛ.

Також, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль розписали суху нічию.

Джерело - Чемпіон.