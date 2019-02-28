Український півзахисник грав у Бундеслізі за 600 євро в місяць

Український півзахисник Дуйсбурга Борис Тащи в Штутгарті був готовий грати без зарплатні.
Про це розповів сам футболіст.
"Мені подзвонив агент і сказав: "Борь, скаут бачив тебе в іграх за збірну". Я: "Вау, Штутгарт!" Гроші мене взагалі не цікавили. Це була мрія. Перший рік я реально фігачив як проклятий! Кожен день! Думав тільки про дебют у Бундеслізі.
Але ось, коли я вже зібрав всі документи, мені написав агент: Штутгарт скасовується". Перед очима - пелена. Агент каже: "Клуб не може платити мені гроші, вони беруть футболіста, у них розписаний бюджет. До січня місяця шансів немає".
Дали номер спортивного директора. Я кажу: "Не треба грошей, просто дайте команду". До січня я грав за 600 євро. Я директору і так подобався, а цим вчинком сподобався ще більше. І, врешті-решт, підписав контракт", - сказав Тащи.
Відзначимо, що з осені 2014-го року футболіст грав за другу команду Штутгарта, а в першу команду був переведений в лютому 2016-го.
Нагадаємо, Тете отримуватиме солідну зарплату в Шахтарі. Також, екс-гравець Шахтаря може повернутися до національної збірної.
Джерело - Чемпіон.