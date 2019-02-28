Український півзахисник грав у Бундеслізі за 600 євро в місяць

Український півзахисник Дуйсбурга Борис Тащи в Штутгарті був готовий грати без зарплатні.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені подзвонив агент і сказав: "Борь, скаут бачив тебе в іграх за збірну". Я: "Вау, Штутгарт!" Гроші мене взагалі не цікавили. Це була мрія. Перший рік я реально фігачив як проклятий! Кожен день! Думав тільки про дебют у Бундеслізі.

Але ось, коли я вже зібрав всі документи, мені написав агент: Штутгарт скасовується". Перед очима - пелена. Агент каже: "Клуб не може платити мені гроші, вони беруть футболіста, у них розписаний бюджет. До січня місяця шансів немає".

Дали номер спортивного директора. Я кажу: "Не треба грошей, просто дайте команду". До січня я грав за 600 євро. Я директору і так подобався, а цим вчинком сподобався ще більше. І, врешті-решт, підписав контракт", - сказав Тащи.