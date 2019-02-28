Ветерани АТО можуть виступати в єдиному чемпіонаті

Федерація футболу України отримала листи з пропозицією розглянути можливість об’єднання двох чемпіонатів серед учасників бойових дій в один всеукраїнський турнір.

Ініціаторами єдиного турніру стали Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко й міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз.

Нагадаємо, що у 2018 році під егідою Федерації футболу України пройшли два турніри, в яких брали участь команди, сформовані з учасників та ветеранів бойових дій на Донбасі. Це Відкритий чемпіонат України Героїв АТО та чемпіонат Всеукраїнської Футбольної Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО. Обидва проекти спрямовані на підтримку в проходженні психологічної й соціальної реабілітації захисників нашої держави.

Раніше повідомлялося, що ветеран АТО розкритикував позицію Усика.

Нагадаємо, що Бекхем сфотографувався з українським військовим.

Джерело - ФФУ.