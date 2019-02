Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Вест Гема. ФОТО

Олександр Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіту на матч 27 туру АПЛ проти Вест Гема.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Чемпіонат Англії, АПЛ

27 тур

27 лютого

Манчестер Сіті: Едерсон, Даніло, Компані, Отаменді, Зінченко, Гюндоган, Сілва, Марез, де Брюйне, Сане, Агуеро

Вест Гем: Фабянський, Фредерікс, Діоп, Огбонна, Джонсон, Обіанг, Райс, Насрі, Антоніо, Андерсон, Керролл

Your City team to take on West Ham tonight! XI | Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sane, Aguero Subs | Muric, Walker, Sterling, Bernardo, Mendy, Sandler, Foden Presented by @HaysWorldwide ⚽️ #MCIWHU #mancity pic.twitter.com/jbB1R8cwcL

19 year-old Ben Johnson makes his debut at the Etihad and Nasri returns to face his former club. #MCIWHU #COYI pic.twitter.com/VKvaRPYQqW