Лукаку може продовжити кар'єру в італійському гранді

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в італійській серії А.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, якщо Лукаку покине Манчестер Юнайтед, то хотів би продовжити кар'єру в Ювентусі. Бельгієць - шанувальник Кріштіану Роналду і хоче грати пліч-о-пліч з португальцем. Очікується, що літнє трансферне вікно стане дуже напруженим і, можливо, визначальним для Лукаку.

Нагадаємо, де Хеа та Манчестер Юнайтед не можуть домовитися про контракт. Також, Зідан обиратиме між Манчестер Юнайтед та Ювентусом.

Джерело - XSPORT.