Гвардіола: Зінченко може зіграти на позиції Фернандінью

Українець Олександр Зінченко може зіграти в матчі з Вест Гемом на позиції опорного півзахисника.

Про це розповів головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

"Хто зможе замінити Фернандінью? На цій позиції може зіграти Даніло, ми можемо використовувати там Гюндогана. Я думаю, Олександр Зінченко також може закрити цю позицію. Ми знайдемо рішення, яке, я сподіваюся, спрацює. Знаю, що Даніло грав на подібній позиції в Сантосі, тому він знайомий з цим", - сказав Гвардіола.