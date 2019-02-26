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Сидорчук: Зоря не заслуговувала стільки пропустити

Динамо зіграло на позитивних емоціях.

Про це заявив Сергій Сидорчук в інтерв'ю прес-службі клубу.

"Було важко переключатися з Ліги Європи на матч чемпіонату. По собі знаю, коли повний стадіон і порожній. Сьогодні більше зіграли на позитивних емоціях, забили стільки голів. Не думаю, що Зоря заслуговувала стільки пропустити, але ми заслужили стільки забити. Наприкінці матчу, ми отримали кілька жовтих карток, однак, напевно, свою роль зіграв настрій у перерві. Щоб не допустити варіанту, коли ми після виграного першого тайму в Запоріжжі зіграли в підсумку 4:4. Напевно через це були жовті картки", - зазначив Сидорчук.

Нагадаємо, Циганков зіграв 100-й матч за Динамо. А Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ

Джерело - Динамо.

#УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Динамо, #Зоря, #Чемпіонат України, #Сидорчук
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