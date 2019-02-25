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Караваєв: Я не розумів, що відбувається на полі

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Караваєв: Я не розумів, що відбувається на полі

Капітан Зорі Шокований результатом у грі проти Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Я в шоці. Ніяких думок немає. Як капітан команди беру всю провину на себе. У нас нічого не виходило. Соромно перед собою і вболівальниками. Нехай це буде така перша і остання гра.

На зборі набрали хорошу фізичну форму. До 25-ї хвилини повинні були забивати. Потім пропустили контратаку і посипалися. Ніяких виправдань немає. Розберемо наші помилки, яких було дуже багато. Не можна так грати, потрібно зробити висновки.

Видно, що Динамо додає. Є прогрес. Але наша гра сьогодні була жахливою. Особливо після першого гола. Я не розумів, що відбувається" , - сказав Караваєв.

Нагадаємо, Динамо знищило Зорю в УПЛ. Також, Шахтар впевнено переграв Олександрію. 

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Зоря, #Динамо, #Караваєв
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