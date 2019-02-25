Хацкевич: Виграли внаслідок індивідуальній майстерності

Гравці Динамо добре налаштувалися на матч проти Зорі.

Про це розповів наставник киян Олександр Хацкевич.

"У першу чергу потрібно було відновитися після матчу з Олімпіакосом, і як показав матч, нам це вдалося. Як бачимо, хлопці добре налаштувалися, і на відміну від минулого року, коли ми пройшли АЕК і невдало у Львові зіграли, сьогодні виграли. І в першу чергу, це заслуга самих гравців.

Внаслідок чого сьогодні здобули перемогу? Реалізація моментів, індивідуальна майстерність. Того ж Вербича, Соля, всієї команди", - сказав Хацкевич.