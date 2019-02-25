Шахтар заплатить за бразильського новачка більше ніж за Дугласа Косту

Донецький Шахтар невдовзі завершить трансфер вінгера бразильського Греміо Тете.
Це підтвердив агент футболіста Пабло Буено.
"Тете хотів залишитися в Греміо. Він сподівався вже цьогоріч грати за першу команду.
Та для всіх сторін угода є вигідною. За отримані кошти Греміо вже запланував ремонт на клубній базі. Шахтар заплатить за Тете майже втричі більше в порівнянні з Дугласом Костою. Своїм професіоналізмом і хорошими індивідуальними якостями він привернув увагу українського клубу", – цитує Буено Terra.
За інформацією популярного ресурсу Transfermarkt у січні 2010 року "гірники" виклали за Дугласа Косту 8 млн євро. Влітку 2015-го Шахтар продав бразильця до Баварії за 30 млн євро.
Нагадаємо, УЄФА відкрив справу проти Динамо та Шахтаря.
Раніше донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Айнтрахта.
Джерело - football24.