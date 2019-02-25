Зеніт презентував ролик про дебютні матчі Ракицького. ВІДЕО

Петербурзький Зеніт зняв ролик про дебют в команді Ярослава Ракицького.

Відповідне відео з'явилося у Twitter російського клубу.

В добірку увійшли кращі дії українця у двох матчах з Фенербахче в Лізі Європи. Зеніт поступився туркам на виїзді (0:1), але переміг вдома (3:1) і вийшов в 1/8 фіналу.

"Зенит-ТВ" показывает дебют Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых — лучшие отборы и передачи защитника в матчах против "Фенербахче" 🔥 pic.twitter.com/tTMvYHdTlf — ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 25 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше Уткін заявив, що Ракицький відкрив скриньку Бандери.

Натомість Ротань засудив перехід Ракицького.

Джерело - Чемпіон.