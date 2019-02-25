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Динамо - Зоря: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Вчора 23:00 2560
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23.02.2019 23:59 1947
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
23.02.2019 23:00 2695
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
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Соль та Сидорчук у стартовому складі Динамо на матч проти Зорі

Сьогодні 18:05 211 0
Соль та Сидорчук у стартовому складі Динамо на матч проти Зорі

Сьогодні, 25 лютого, Динамо в Києві проведе матч 19 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

Онлайн-трансляцію дивіться на нашому сайті.

Стали відомі стартові склади команд.

 Читайте також: Динамо - Зоря: анонс і прогноз матчу

Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

25 лютого

Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко – Сидорчук (к), Буяльський, Циганков, Шапаренко, Вербич, Соль

Зоря: Філіпе, Караваєв (к), Чеберко, Вернидуб, Литвин, Чайковський, Сілас, Хомченовський, Кочергін, Лєднєв, Будківський

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Зоря, #УПЛ
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