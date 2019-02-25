Соль та Сидорчук у стартовому складі Динамо на матч проти Зорі

Сьогодні, 25 лютого, Динамо в Києві проведе матч 19 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.
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Стали відомі стартові склади команд.
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Чемпіонат України, УПЛ
19 тур
25 лютого
Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Бурда, Миколенко – Сидорчук (к), Буяльський, Циганков, Шапаренко, Вербич, Соль
Зоря: Філіпе, Караваєв (к), Чеберко, Вернидуб, Литвин, Чайковський, Сілас, Хомченовський, Кочергін, Лєднєв, Будківський
Джерело - Чемпіон.