Гольова феєрія в Дортмунді. Огляд матчу Боруссія - Баєр

Мій профіль

У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза

Сьогодні 23:00 986
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги
Сьогодні 21:48 1150
Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії
Сьогодні 21:30 498
Українець Радівілов виграв золото на етапі Кубка світу
Сьогодні 12:28 1103 2
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Вчора 23:59 1736
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
Вчора 23:00 2444
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
Вчора 20:20 4037
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
Вчора 14:19 1231
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
Вчора 13:26 1829
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
Вчора 12:34 2013
Навколо спорту
Блоги
Зіркова українка похизувалася своїми медалями. ФОТО
Зіркова українка похизувалася своїми медалями. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:55 885
Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою
Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:29 701
Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО
Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 785
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+)
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+) Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:05 1379
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 1736
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 20:48 3059
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1808
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 14:57 5154 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 2033
Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО
Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 07:30 1335
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 19:14 4268 2
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
22.02.2019 17:33 2269
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 17:28 2025
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем Максим Буйдин
22.02.2019 16:49 997
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1541
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2972
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
22.02.2019 12:00 2030
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 956
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 773
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 17:03 969
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:15 Біатлон Блашко виграла суперкоротку індівідуалку в Поклюці 375
23:08 Футбол Гольова феєрія в Дортмунді. Огляд матчу Боруссія - Баєр 396
23:00 Біатлон У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза 986
22:45 Баскетбол Захисник збірної Словенії: Ми зіткнемося з важким завданням у матчі проти України 475
22:30 Футбол Антигерой футбольного дня. Кепа став головним невдахою фіналу Кубка англійської ліги 515
22:21 Футбол Кривдник Шахтаря у Лізі чемпіонів знищив суперника в Бундеслізі. Огляд матчу Ганновер - Айнтрахт 428
22:15 Футбол Мілнер: Розчаровані тим, що не змогли перемогти 439
22:08 Футбол Зінченко став володарем Кубку АЛ. Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі 585
22:00 Бокс Гвоздик: Без Атласу я не став би чемпіоном світу 509
21:48 Футбол Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги 1150
21:45 Бокс Сондерс згоден провести реванш проти Юбенка 428
21:45 Футбол Швед оформив хет-трик у Полтаві. Огляд матчу Ворскла - Карпати 629
21:39 Баскетбол Денвер - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 394
21:30 Плавання Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії 498
21:15 Футбол Баварія може підписати Штарка 451
21:06 Футбол Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 3955
21:00 Футбол Сульшер: Усе пішло не так у першому таймі 907 1
20:45 Футбол Харт може переїхати в Америку 348
20:30 Футбол Михайленко: Для нас важливо перевірити себе на тлі суперників 499
20:15 Футбол Розклад матчів збірної України U-20 на ЧС-2019 843
20:00 Футбол Хет-трик Шведа допоміг Карпатам розбити Ворсклу 923
19:40 Футбол Де Хеа провів сотий сухий матч в АПЛ 442
19:21 Футбол Результати жеребкування ЧС-2019 U-20 1030
19:03 Футбол Рябоконь: Визначальним став перший забитий м'яч 689
18:55 Блог Зіркова українка похизувалася своїми медалями. ФОТО 885

Гольова феєрія в Дортмунді. Огляд матчу Боруссія - Баєр

Сьогодні 23:08 396 0
Гольова феєрія в Дортмунді. Огляд матчу Боруссія - Баєр

У матчі 23-го туру Бундсліги Боруссія Д - Баєр команди влаштували справжню гольову перестрілку.

На 30-хв джмелі зусиллями Загаду вийшли вперед. Проте, вже за 7 хвилин Фолланд зрівняв рахунок. А буквально в наступній атаці Боруссія знову повела перед. Відзначився Санчо.

У другому таймі, спочатку Гетце на 60-хв зробив рахунок 3:1, а на 75-й Та встановив підсумок на табло.

  Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі

Бундесліга
23-й тур
24 лютого

Боруссія Д - Баєр 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Загаду, 1:1 - 37 Фолланд, 2:1 - 38 Санчо, 3:1 - 60 Гетце, 3:2 - 75 Та

Нагадаємо, що Олександр Зінченко разом з Ман Сіті став володарем Кубку АЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Боруссія, #Баєр, #Бундесліга
Коментарі ()