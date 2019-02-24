Гольова феєрія в Дортмунді. Огляд матчу Боруссія - Баєр

У матчі 23-го туру Бундсліги Боруссія Д - Баєр команди влаштували справжню гольову перестрілку.

На 30-хв джмелі зусиллями Загаду вийшли вперед. Проте, вже за 7 хвилин Фолланд зрівняв рахунок. А буквально в наступній атаці Боруссія знову повела перед. Відзначився Санчо.

У другому таймі, спочатку Гетце на 60-хв зробив рахунок 3:1, а на 75-й Та встановив підсумок на табло.

Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі

Бундесліга

23-й тур

24 лютого

Боруссія Д - Баєр 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Загаду, 1:1 - 37 Фолланд, 2:1 - 38 Санчо, 3:1 - 60 Гетце, 3:2 - 75 Та

Нагадаємо, що Олександр Зінченко разом з Ман Сіті став володарем Кубку АЛ.

Джерело - Чемпіон.