Мілнер: Розчаровані тим, що не змогли перемогти

Я розчарований результатом гри.
Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер розповів про центральний матч туру в чемпіонаті Англії проти Манчестер Юнайтед у своєму інтерв'ю.
"Позитивним моментом є те, що ми не пропустили, адже на Олд Траффорд ніколи не буває просто. Розчаровані, адже не змогли створити багато моментів і не вдалося перемогти. Сподіваюся, це очко допоможе нам в кінці сезону. Сьогодні нам не вистачило руху, а суперник діяв дуже організовано. Подивимося, чи зможемо поліпшити гру в наступних матчах", - сказав гравець.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед і Ліверпуль розписали суху нічию.
Також, Ліверпуль - фаворит у матчі проти Манчестер Юнайтед.
Джерело - ВВС.