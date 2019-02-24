Мілнер: Розчаровані тим, що не змогли перемогти

Я розчарований результатом гри.

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер розповів про центральний матч туру в чемпіонаті Англії проти Манчестер Юнайтед у своєму інтерв'ю.

"Позитивним моментом є те, що ми не пропустили, адже на Олд Траффорд ніколи не буває просто. Розчаровані, адже не змогли створити багато моментів і не вдалося перемогти. Сподіваюся, це очко допоможе нам в кінці сезону. Сьогодні нам не вистачило руху, а суперник діяв дуже організовано. Подивимося, чи зможемо поліпшити гру в наступних матчах", - сказав гравець.