Розклад матчів збірної України U-20 на ЧС-2019

Відбулося жеребкування чемпіонату світу серед команд U-20, який пройде в цьому році в Польщі.

ЧС-2019 (U-20) буде проходити з 23 травня по 15 червня в Польщі. Участь в турнірі візьмуть 24 команди з шести конфедерацій.

Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди з шести, що зайняли треті місця, вийдуть в 1/8 фіналу. Далі - за звичною схемою.

Збірна України згідно з результатами жеребкування потрапила в групу D, де її суперниками стануть збірні Катару, Нігерії та США.

Розпочне турнір команда Олександра Петракова 24 травня матчем проти збірної США. Далі: 27 травня гра з Катаром, а 30-го чекає зустріч з Нігерією.

Нагадаємо, Результати жеребкування ЧС-2019 U-20.

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Джерело - Чемпіон.