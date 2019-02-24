Прокунін: За чемпіонат Європи можна поставити трієчку

Результати гонки переслідування чемпіонату Європи потрібно покращувати.

Про це старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін прокоментував у своєму інтрерв'ю.

"Дівчата сьогодні допустили невластиві їм помилки. Якщо один промах на рубежі ще допустимо в такий конкурентній боротьбі, то два - це не рівень наших дівчаток: вони вміють і знають, як стріляти краще і повинні це робити. Сьогоднішня гонка - показник того, що вони можуть боротися за медалі, але часто збиваються, які зазвичай не повинні робити. За цей чемпіонат команді в цілому можна поставити трієчку. Я радий за Юлю Журавок та її срібну медаль в індивідуальній гонці. Але ми могли і в змішаній естафеті боротися за медаль. У спринті ми функціонально виглядали не кращим чином. А в сьогоднішній гонці і Віта, і Настя зобов'язані були чіплятися за медалі, але сьогодні фортуна була не з нами" - сказав тренер.