Дель П'єро купив аматорський футбольний клуб з Лос-Анджелеса

Мій профіль

Українець Радівілов виграв золото на етапі Кубка світу

Сьогодні 12:28 676 2
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:30 598
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Вчора 23:59 1488
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
Вчора 23:00 2209
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
Вчора 20:20 3911
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
Вчора 14:19 1172
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
Вчора 13:26 1765
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
Вчора 12:34 1981
Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 11:45 1295
День в історії. 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
Вчора 08:44 644
Навколо спорту
Блоги
Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою
Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:29 473
Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО
Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:31 512
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+)
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+) Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:05 1008
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 1488
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 20:48 2665
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1712
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 14:57 4879 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 2007
Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО
Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 07:30 1326
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО
Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 19:14 4222 2
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО
Давній знайомий. Останні ігри між Челсі та Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
22.02.2019 17:33 2253
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО
Той самий гол Соля, який відправив Олімпіакос додому. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 17:28 2010
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем
Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем Максим Буйдин
22.02.2019 16:49 991
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1524
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2967
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
22.02.2019 12:00 2024
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 941
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 766
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 17:03 965
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО
Світоліна потренувалася з Монфісом у Дубаї. ВІДЕО Валерій Ручка
21.02.2019 16:10 1763
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:30 Футбол Прокунін: За чемпіонат Європи можна поставити трієчку 39
16:15 Футбол Шахтар домовився з Греміо про покупку Тете 489
16:00 Футбол Дель П'єро купив аматорський футбольний клуб з Лос-Анджелеса 471
15:45 Біатлон Санітра пояснив причину невдач українців на чемпіонаті Європи 921
15:29 Блог Митрофанов - Росалес. Відеоогляд бою 473
15:23 Футбол Салах та Фірміно в стартовому складі Ліверпуля на матч проти Манчестер Юнайтед 516
15:15 Футбол Роджерс може очолити Лестер 455
15:06 Футбол Трансляція Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: онлайн 24.02.2019 625
15:00 Футбол Кольцов: Судді постійно помиляються у наших матчах 553
14:50 Футбол Ліверпуль - фаворит у матчі проти Манчестер Юнайтед 523
14:45 Футбол К'єза зацікавив французького гранда 478
14:39 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 117239 1
14:36 Навколо спорту А Ви хто? Екс-футболіст Збірної України дотепно потролив уболівальника. ФОТО 543
14:31 Блог Телеканали Футбол 1/2 випустили ефектне промо УПЛ. ВІДЕО 512
14:30 Футбол Коман може пропустити другий матч з Ліверпулем 487
14:15 Футбол Уболівальники Шальке виступили проти команди 1456
14:05 Блог Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+) 1008
14:00 Біатлон Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20 548
13:55 Футбол Кравець дебютував у Ла-Лізі 794
13:41 Футбол Леоненко: Вацко - коментатор, а я Віктор Леоненко 1114
13:25 Футбол Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції 840
13:05 Футбол Лестер відправив у відставку Пюеля 684
12:49 Футбол Леоненко: Здається, Суркіс курить щось не те 1297
12:28 Гімнастика Українець Радівілов виграв золото на етапі Кубка світу 676 2
12:15 Футбол Збірна України дізнається своїх суперників на молодіжному Чемпіонаті світу-2019 562

Дель П'єро купив аматорський футбольний клуб з Лос-Анджелеса

Сьогодні 16:00 471 0
Дель П'єро купив аматорський футбольний клуб з Лос-Анджелеса

Італійський екс-футболіст Алессандро Дель П'єро на своєму офіційному сайті оголосив про покупку футбольного клубу LA 10, який виступає в якості любителів в United Premier Soccer League.

"Минулого літа я вирішив стати власником маленького футбольного клубу з Лос-Анджелеса, а моїм партнером буде фірма EDGE Americas Sports", - сказано в заяві гравця.

Команда легендарного форварда Ювентуса і збірної Італії має чорно-білі кольори по аналогії з забарвленням Старої синьйори.

Нагадаємо, Трансляція Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: онлайн 24.02.2019.

Раніше повідомлялося, Ліверпуль - фаворит у матчі проти Манчестер Юнайтед.

 

Джерело - Чемпіон.

#Дель П'єро, #аматорський клуб, #Лос-Анджелес
Коментарі ()