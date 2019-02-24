Дель П'єро купив аматорський футбольний клуб з Лос-Анджелеса

Італійський екс-футболіст Алессандро Дель П'єро на своєму офіційному сайті оголосив про покупку футбольного клубу LA 10, який виступає в якості любителів в United Premier Soccer League.

"Минулого літа я вирішив стати власником маленького футбольного клубу з Лос-Анджелеса, а моїм партнером буде фірма EDGE Americas Sports", - сказано в заяві гравця.

Команда легендарного форварда Ювентуса і збірної Італії має чорно-білі кольори по аналогії з забарвленням Старої синьйори.

Нагадаємо, Трансляція Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: онлайн 24.02.2019.

Раніше повідомлялося, Ліверпуль - фаворит у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.