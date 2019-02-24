Салах та Фірміно в стартовому складі Ліверпуля на матч проти Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед приймає Ліверпуль в поєдинку 27 туру АПЛ.
Уле Гуннар Сульшер та Юрген Клопп визначились зі стартовими складами на поєдинок 27 туру Прем'єр-ліги.
Актуально: Трансляція Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: онлайн 24.02.2019
Чемпіонат Англії, АПЛ
27-тур
24 лютого
Манчестер Юнайтед – Ліверпуль
Стартові склади команд:
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Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Лінделеф, Смоллінг, Шоу, Мактомінай, Еррера, Погба, Мата, Рашфорд, Лукаку.
Ліверпуль: Аліссон, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Мілнер, Вейналдум, Хендерсон, Фабінью, Салах, Мане, Фірміно.
Джерело - Чемпіон.