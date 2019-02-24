Кольцов: Судді постійно помиляються у наших матчах

Після вчорашнього фіаско в матчі проти Маріуполя, ми продовжуємо коментувати минулу гру.

Про це розповів гравець офіційному сайту клубу.

"Немає особливих емоцій після гри, вважаю, що ми зіграли краще за суперника. За результатом ми поступилися. А після поразки завжди складно говорити. Особливо після такої поразки. Гаразд коли судді помиляються раз або два. Але помилки проти нас в кожному матчі. Через це ми втрачаємо пункти. Гаразд ще перший пенальті. Але другий. Головний арбітр не бачить, боковий не підказує. Але він все одно його ставить. Суперник нас не здивував. В'ячеслав Анатолійович правильно розповідав, як грає Маріуполь. Ми перекрили фланги, їх тактика - віддати на Піхальонка. Якщо він що придумає, тоді відмінно", - сказав гравець.

Нагадаємо, Маріуполь завдяки двом пенальті переграв Олімпік.

Раніше повідомлялося, Лучі: Олімпік забив Маріуполю за правилами.

Джерело - Офіційний сайт Олімпіка.