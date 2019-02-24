Монтелла отримав пропозицію тренувати збірну Ірану

Тренер Вінченцо Монтелла, який з весни минулого року знаходиться без роботи, отримав пропозицію очолити збірну Ірану

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією видання, італійцеві надійшла пропозиція про контракт терміном на 3 з половиною роки з метою кваліфікації на Чемпіонат світу в Катарі в 2022 році.

Федерація футболу Ірану знаходиться в пошуках наставника після поразки в 1/2 фіналу Кубка Азії Японії (0: 3), в результаті чого покинув збірну екс-наставник іранців Карлуш Кейруш, який пішов у збірну Колумбії.

Останнім на даний момент клубом Монтелла є Севілья, яку він покинув в квітні минулого року. До цього він працював в Мілані і ряді італійських клубів.

Збірна Ірану також брала участь на Чемпіонаті світу в 2018 році, де не зуміла вийти з групи, заробивши 4 очки.

Нагадаємо, Іран можуть виключити з ФІФА.

Також, Ворскла зіграла внічию з чемпіоном Ірану.

Джерело - Tuttosport.