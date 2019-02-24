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Манолас отримав травму щиколотки і пройде обстеження

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Манолас отримав травму щиколотки і пройде обстеження

Захисник Роми Костас Манолас під час матчу 25-го туру Серії А проти Фрозіноне (3:2) отримав пошкодження, в зв'язку з чим був замінений на 77-й хвилині зустрічі.

Центрбек отримав травму після зіткнення із захисником Фрозіноне Крістіаном Молінаро, після чого гравця забрали за межі поля на ношах.

Тренер Роми Еусебіо ді Франческо в ефірі DAZN повідомив, що кісточка грека опухла і клуб проведе обстеження з метою дізнатися характер травми.

Якщо погані прогнози збудуться, то Манолас пропустить Римське дербі проти Лаціо, яке відбудеться 2 березня.

У нинішньому сезоні грек провів у складі Роми 27 поєдинків, забивши 2 голи і зробивши 1 асист.

Нагадаємо, Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу.

Також, Рома завдяки дублю Заніоло переграла Порту.

 

Джерело - Чемпіон.

#Рома, #Манолас, #травма, #футбол
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