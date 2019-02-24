Манолас отримав травму щиколотки і пройде обстеження

Захисник Роми Костас Манолас під час матчу 25-го туру Серії А проти Фрозіноне (3:2) отримав пошкодження, в зв'язку з чим був замінений на 77-й хвилині зустрічі.
Центрбек отримав травму після зіткнення із захисником Фрозіноне Крістіаном Молінаро, після чого гравця забрали за межі поля на ношах.
Тренер Роми Еусебіо ді Франческо в ефірі DAZN повідомив, що кісточка грека опухла і клуб проведе обстеження з метою дізнатися характер травми.
Якщо погані прогнози збудуться, то Манолас пропустить Римське дербі проти Лаціо, яке відбудеться 2 березня.
У нинішньому сезоні грек провів у складі Роми 27 поєдинків, забивши 2 голи і зробивши 1 асист.
Нагадаємо, Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу.
Також, Рома завдяки дублю Заніоло переграла Порту.
Джерело - Чемпіон.