Піке: Барселона менше відпочивала, хоча розгромно перемогла Реал

Скарги суперника на те, що у мадридців буде на день менше відпочинку, ніж у каталонського клубу - відмовки.

Про це повідомив захисник Барселони Жерар Піке у інтерв'ю Marca.

"Якщо я правильно пам'ятаю, у них був додатковий день відпочинку в першій частині сезону і ми виграли 5:1. Вони будуть налаштовані на гру, але Барселона зробить все можливе, щоб вийти у фінал ", - сказав Піке.

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Джерело - Marca.