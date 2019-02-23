Ходжсон став найстаршим тренером в історії Прем'єр-ліги

Рой Ходжсон в матчі проти Лестера встановив рекорд Прем'єр-ліги - він став найстаршим тренером в історії турніру (71 рік і 196 днів).

Попереднє досягнення належало серу Боббі Робсону - 71 рік і 192 дні. Екс-тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон - третій (71 рік і 139 днів).

"Я побоююся поплескування по спині, тому що я старий, проте пишаюся досягненням.У мене більше енергії, я відчуваю себе більш живим і молодим, працюючи тут", - прокоментував Ходжсон рекорд клубним ЗМІ.

Ходжсон тренує вже 43-й рік. У його кар'єрі було 20 клубних та національних команд.

Нагадаємо, Чех може почати тренерську кар'єру в Челсі.

Також, Сульшеру запропонували стати повноцінним тренером Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.