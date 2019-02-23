Бондаренко: Бажаю Олександрії досягти поставлених завдань

Колишній захисник Олександрії засмучений, що не зіграє проти неї через дискваліфікацію.

Про це він повідомив у своєму інтерв'ю для офіційного сайту клубу.

Валерій Бондаренко в першій частині сезону виступав за Олександрію, а взимку перейшов в Шахтар. Однак він не зіграє в найближчому поєдинку Гірників якраз проти Олександрії через перебір жовтих карток.

"Відчуття двоякі: з-за перебору жовтих карток, на жаль, пропускаю цей матч. Дуже хотів зіграти з командою, де провів два роки, але доведеться дивитися поєдинок на трибуні. Переживати буду за Гірників, тому що зараз я футболіст Шахтаря. Однак бажаю Олександрії надалі домогтися поставлених завдань в поточному сезоні", - заявив Валерій офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Олександрією, Динамо із Зорею. Розклад матчів 19-го туру чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, УЄФА відкрив справу проти Динамо та Шахтаря.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.