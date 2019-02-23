Підручний: Після перельоту важко адаптуватися, шлунок третій день болить

Лідер української збірної з біатлону Дмитро Підручний не може адаптуватися після етапу в північній Америці.

Про це заявив сам спортсмен у коментарі виданню Український біатлон.

"Два промахи на стійці через те, що сам недопрацював певною мірою на рубежі. Важко сказати, в чому саме була проблема, допустив якісь помилки. Як наслідок — не закрив дві мішені. Сьогодні траса краще готова, ніж це було в естафеті, але все одно, вона дуже жорстка. У ході гонки вона розбивається, а під сніговим покриттям — лід, і лижі прослизають.

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Після перельоту мені все ще важко адаптуватися тут, шлунок вже третій день болить, і в цілому не дуже добре себе почуваю. Щодо самої організації та стадіону, то тут все на вищому рівні, думаю Раубичі можуть приймати й етап Кубка світу", - заявив лідер української збірної.

Нагадаємо, Підручний 18-м фінішував у спринті Чемпіонату Європи.

Джерело - Український біатлон.