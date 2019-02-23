Сульшер: Фергюсон поговорить з гравцями перед матчем з Ліверпулем

Виконуючий обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер напередодні зустрічі з Ліверпулем в рамках 27-го туру Прем'єр-ліги буде не проти, якщо мотивувати гравців його команди захоче екс-менеджер "червоних дияволів" Алекс Фергюсон.

Про це розповів сам наставник МЮ.

"Ми знаємо, наскільки важлива для Манчестер Юнайтед і його вболівальників ця гра. Наше бажання полягає в тому, щоб об'єднати цю команду і надати їй віру в себе. Сер Алекс Фергюсон зможе поговорити з гравцями, якщо захоче, тому що ми знаємо, як багато для нього значили перемоги над Ліверпулем. Я грав в декількох матчах сам, і знаю масштаб цього протистояння. Ми завжди з нетерпінням чекали зустрічей проти "червоних", - заявив Сульшер.

Матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль відбудеться завтра, 24 лютого.

Нагадаємо, Ліверпуль не зміг вдома переграти Баварію у Лізі чемпіонів. Натомість Манчестер Юнайтед вибив Челсі з Кубка Англії.

Джерело - Чемпіон.