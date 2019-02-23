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Світоліна програла Бенчич у півфіналі турніру в Дубаї

Вчора 19:35 3164
Збірна України програла Чорногорії в матчі кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 21:31 4888
Світоліна може повернутися на 3 сходинку світового рейтингу
Вчора 15:51 2539
Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:31 2391
Динамо зіграє проти Челсі у 1/8 Ліги Європи
Вчора 14:13 1159
Динамо пройшло Олімпіакос у Лізі Європи
21.02.2019 23:53 4986
На уболівальників Шахтаря напали в Німеччині, є госпіталізовані
21.02.2019 22:27 17168 4
Айнтрахт знищив Шахтар у Лізі Європи
21.02.2019 21:47 2396 4
Світоліна впевнено пробилася у півфінал турніру в Дубаї
21.02.2019 21:03 2576 1
Україна фінішувала сьомою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
21.02.2019 19:10 1327
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Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО
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Сьогодні 07:30 486
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Вчора 19:14 2766 2
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Німецька преса "заспівала оди" Айнтрахту після перемоги над Шахтарем Максим Буйдин
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Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
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Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО

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Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО

В'ячеслав Кравцов - капітан збірної України з баскетболу.

Він грав в НБА, вигравав найсильніший чемпіонат Європи з іспанською Валенсією і є одним із найкращих баскетболістів в історії українського баскетболу. На каналі ТRЕНДЕЦ Кравцов взяв участь у баскетбольному челенджі і розказав багато історій:

- про маркетинг в НБА;

- чи реально зламати баскетбольне кільце або щит;

- зарплати в НБА. Як в одній команді отримують 30 мільйонів і 500 тисяч;

- Майкл Джордан, баскетболіст-бренд який зробив мільярдну імперію;

- порівняння НБА та найсильнішого чемпіонату Європи;

- про смерть баскетболістів Окунського та Хижняка;

- ТОП-5 українських баскетболістів.

Джерело - Чемпіон.

#Кравцов, #НБА, #відео, #ТRЕНДЕЦ
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