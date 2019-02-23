Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО

В'ячеслав Кравцов - капітан збірної України з баскетболу.
Він грав в НБА, вигравав найсильніший чемпіонат Європи з іспанською Валенсією і є одним із найкращих баскетболістів в історії українського баскетболу. На каналі ТRЕНДЕЦ Кравцов взяв участь у баскетбольному челенджі і розказав багато історій:
- про маркетинг в НБА;
- чи реально зламати баскетбольне кільце або щит;
- зарплати в НБА. Як в одній команді отримують 30 мільйонів і 500 тисяч;
- Майкл Джордан, баскетболіст-бренд який зробив мільярдну імперію;
- порівняння НБА та найсильнішого чемпіонату Європи;
- про смерть баскетболістів Окунського та Хижняка;
- ТОП-5 українських баскетболістів.
Джерело - Чемпіон.