Про НБА, слем-данки та маркетинг в баскетболі - Кравцов у ТRЕНДЕЦ. ВІДЕО

В'ячеслав Кравцов - капітан збірної України з баскетболу.

Він грав в НБА, вигравав найсильніший чемпіонат Європи з іспанською Валенсією і є одним із найкращих баскетболістів в історії українського баскетболу. На каналі ТRЕНДЕЦ Кравцов взяв участь у баскетбольному челенджі і розказав багато історій:

- про маркетинг в НБА;

- чи реально зламати баскетбольне кільце або щит;

- зарплати в НБА. Як в одній команді отримують 30 мільйонів і 500 тисяч;

- Майкл Джордан, баскетболіст-бренд який зробив мільярдну імперію;

- порівняння НБА та найсильнішого чемпіонату Європи;

- про смерть баскетболістів Окунського та Хижняка;

- ТОП-5 українських баскетболістів.

Джерело - Чемпіон.