Не Спасібо, а Дякую - Соль заговорив українською. ФОТО

Новачок Динамо Фран Соль потроху вчить українську.

Про це розповів заступник головного редактора спорт-експрес в Україіні Дмитро Ільченко.

«Спасибо!» - практически без акцента сказал Фран Соль, получив футболку с девятым номером из рук Александра Хацкевича. Но тут же, бросив извиняющийся взгляд на переводчика Бориса Ищенко, поспешил исправиться: «Дякую!»

Скоро в "СЭ" - мой репортаж из тренировочного лагеря киевлян. — Dmytro Ilchenko (@dmytroilchenko) February 20, 2019

Нагадаємо, що Соль забив переможний м'яч у ворота Олімпіакоса.

Раніше повідомлялося, що Динамо потрапило на Челсі в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.