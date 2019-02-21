Динамо - Олімпіакос: букмекери прогнозують нічию та прохід Динамо

Київське Динамо є невеличким фаворитом у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Оліипіакоса.

На перемогу киян букмекри Парі-Матч пропонують коефіцієнт 2,35. Перемога Олімпіакоса оцінється в 3,3. Коефіцієнт на нічийних підсумок - 3,2.

Тож як видно з коефіцієнтів, фахівці схиляються до нічиєї.

Важливо: Трансляція Динамо - Олімпіакос: онлайн 21.02.2019

Але букмекери впевнені у виході Динамо до 1/8 фіналу ЛЄ. Прохід Динамо - 1,44, Олімпіакоса - 2,95.

Нагадаємо, що перша гра у Піреї закінчилася результативною нічиєю - 2:2.

Стартовий свисток матчу-відповіді пролунає о 22:00, 21 лютого.

Текстова онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос розпочнеться о 21:50 за цим посиланням.

Джерело - Чемпіон.