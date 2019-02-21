Найближчі футбольні події для ставок весною 2019

Весна не за горами, і скоро вона порадує не тільки теплою погодою, а й можливістю дивитися захоплюючі футбольні матчі і, звичайно ж, ставити ставки. За статистикою букмекерських контор, футбол - це найпопулярніший вид спорту у світі за кількістю ставок. В Україні він також займає перше місце. Якщо Ви фанат саме цього виду спорту, тоді запам'ятайте найближчі футбольні події для ставок навесні.

Березень

Одне з найбільш очікуваних подій, які давно чекають фанати футболу - Євро-2020. У березні 2019 року відбудеться Перший відбірковий тур. Збірна України зіграє виїзний матч з Португалією. Запам'ятайте дату - 22 березня! Другий тур відбудеться 25 березня. На полі зустрінуться Збірна України та Люксембургу. Далі на вболівальників чекає невелика перерва, адже наступного разу Україна гратиме проти Сербії 7 червня.

У березні Вас чекають і інші футбольні матчі. Не пропускають фанати футболу і Чемпіонат України. Минулого року стартував 28 чемпіонат, а в березні відбудуться 20, 21 і 22 тури. Запам'ятайте дати зустрічей - 2 і 3 березня - 20 тур, 9 березня - 21, 16 березня - 22 тур.

Як правило, українські контори обов'язково додають у свою лінію цей значимий Чемпіонат. Якщо Ви хочете укласти парі, тоді виберіть найкращу легальну контору, чия сильна сторона - футбол. Перегляньте список БК з ЦУПІСом ,які мають ліцензію.

Цей місяць порадує ще більш значущими матчами - 7 і 14 березня відбудеться ⅛ фіналу Ліги Європи.

Природно, не можна пропустити гри Плей-оф Ліги Чемпіонів. Сезон почався в червні 2018 року, а березень 2019 порадує довгоочікуваними матчами 12/13 і 19/20 лютого 2019 року.

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Квітень

На жаль, в квітні фанати українського футболу будуть нудьгувати, але беттори можуть звернути увагу на інші варіанти для ставок. Наприклад, можна поставити на жіночий футбол. З 1 по 9 квітня жіноча збірна України WU-19 буде проходити відбір до Євро-2019. Дівчата зіграють з Норвегією, Данією та Північною Ірландією.

Квітень порадує і іншими футбольними матчами. Дивіться чвертьфінали Ліги Європи, дати - 11 і 18 квітня. Звичайно ж, неможливо пропустити гри Ліги Чемпіонів! Матчі за чвертьфінал відбудуться 9 і 10 квітня, а також 16 і 17 квітня. Перші матчі за півфінал - 30 квітня і 1 травня.

Травень

У травні почнуться ігри за фінальну частину Чемпіонату світу. Дата першого матчу - 23 травня. Збірна України також має брати участь.

Найочікуваніша і масштабна подія місяця - це фінал Ліги Європи УЄФА. Не пропустіть 29 травня 2019 року! Місце проведення - Баку Олімпійський. Також, можна зробити ставки 2 і 19 травня, в ці дати буде проходити півфінал.

А тепер розповімо про найграндіозніші матчі, які фанати чекали майже рік - матчі за півфінал Ліги Чемпіонів! Дивіться футбольні зустрічі 7 і 8 травня!

Як Ви бачите, весна порадує великою кількістю змагань, Вам не буде нудно, адже парі можна укладати регулярно. Літній сезон також почнеться з грандіозної події, адже першого червня відбудеться фінал Ліги Чемпіонів в Мадриді!

Початківцям бетторам хочемо дати ще кілька порад. Футбол - емоційний вид спорту. Тому не рекомендують укладати парі на улюблену команду, Ви можете втратити пильність і не об'єктивно розцінювати шанси суперників. На явного фаворита також не варто ставити значущу для себе суму. Пам'ятайте, футбол - це ризик, ні в чому не можна бути впевненим на 100%.

Крім цього, бездумно ставити на все підряд не варто. Вчіться аналізувати і розробіть власну стратегію. Для початку можете запозичити її у більш досвідчених гравців. Відвідайте спортивний ресурс https://www.cupis.club/ Тут Ви знайдете список легальних букмекерів, новинну стрічку, прогнози на популярні види спорту. Зайдіть в розділ Ставки і прочитайте особливості парі на футбол. Тепер можете вибирати події і робити ставки.