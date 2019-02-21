Найближчі футбольні події для ставок весною 2019

Мій профіль

Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку

Сьогодні 15:44 411
Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї
Сьогодні 16:52 1448
Козлова — Бренгл: онлайн-трансляція матчу в Будапешті
Сьогодні 13:17 324
Чемпіонат Європи. Змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:19 825
Ягупова перейшла у клуб жіночої НБА
Сьогодні 11:49 668
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 09:15 42086 1
Ліга Європи. Динамо - Олімпіакос: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 5340
Ліга Європи. Айнтрахт - Шахтар: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:10 1119
Україна у бойовому складі виступить у змішаній естафеті
Вчора 23:27 857
Журавок і Підручний долатимуть одиночний мікст
Вчора 23:01 838
Навколо спорту
Блоги
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО
Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 17:03 438
Світоліна потренувалася з Мофісом у Дубаї. ВІДЕО
Світоліна потренувалася з Мофісом у Дубаї. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 16:10 729
Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО
Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:02 540
Бий бля...Рятівний гол Динамо в Греції очима вболівальників. ВІДЕО
Бий бля...Рятівний гол Динамо в Греції очима вболівальників. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:17 1472
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО
У США шайба ледь не вбила коментатора. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:33 1277
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря
Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря Максим Буйдин
Вчора 18:41 2751 2
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО
Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 18:14 1993 4
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО
Українська баскетболістка взяла участь у легендарному челленджі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:07 971
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО
Світ тісний: капітан корабля, на якому побувала Світоліна, знає бабусю чемпіонки. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 16:04 1702 2
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві
Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві Андрій Твердохліб
Вчора 09:41 1987
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
19.02.2019 18:08 828
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 17:31 916
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО
Сайт Динамо зганьбився новиною про презентацію Соля. ФОТО Максим Буйдин
19.02.2019 16:36 3652 4
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО Максим Буйдин
19.02.2019 15:31 3105
Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса
Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса Максим Буйдин
18.02.2019 23:51 2526
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:29 Футбол Мората, Васкес, Карвахаль. Кожен з них знає, що таке Динамо Київ - Соль. ВІДЕО 32
17:25 Футбол Президент Атлетіко розкритикував Роналду 137
17:18 Футбол Соль перейшов у Динамо через Шевченка. ВІДЕО 317
17:03 Блог Коротка історія загибелі Сали. На церемонію прощання прийшла собака футболіста. ВІДЕО 438
17:03 Футбол Найближчі футбольні події для ставок весною 2019 386
16:52 Теніс Світоліна — Суарес Наварро: онлайн-трансляція матчу в Дубаї 1448
16:45 Футбол Президент Ла-Ліги визнав Мессі іконою футболу 300
16:31 Футбол Букмекери не вірять у вихід Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи 517
16:25 Футбол Соль: Перед тим, як перейти в Динамо, я радився з гравцями Реала 599
16:10 Блог Світоліна потренувалася з Мофісом у Дубаї. ВІДЕО 729
15:59 Футбол Венгер провів таємну зустріч з президентом ПСЖ 631
15:44 Біатлон Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку 411
15:25 Футбол Заховайло: Айнтрахт — відвертий фаворит 732
15:03 Футбол Саррі може повернутися в Італію 504
15:02 Блог Ягупова в НБА: що треба знати про українку. ВІДЕО 540
14:47 Біатлон Чемпіонат Європи. Одиночна змішана естафета у Раубичах: онлайн-трансляція 1647
14:42 Футбол Реал продасть свою зірку 523
14:26 Футбол Циганик про Динамо — Олімпіакос: Обидві команди гратимуть на атаку 516
14:04 Баскетбол Пустовий зіграє за збірну України 596
13:53 Бокс Промоутер Усика заговорив про гонорар українця 750
13:50 Теніс Світоліна - Суарес Наварро: букмекери назвали фаворита 2022
13:36 Футбол Заховайло: Не вірю, що Динамо виграє в Олімпіакоса 1205
13:17 Теніс Козлова — Бренгл: онлайн-трансляція матчу в Будапешті 324
13:06 Футбол Португальський гранд відкриє свою академію в Україні 1360
12:54 Футбол Роналду: У мене п'ять перемог у Лізі чемпіонів, у Атлетіко - нуль 1118

Найближчі футбольні події для ставок весною 2019

Сьогодні 17:03 386 0
Найближчі футбольні події для ставок весною 2019

Весна не за горами, і скоро вона порадує не тільки теплою погодою, а й можливістю дивитися захоплюючі футбольні матчі і, звичайно ж, ставити ставки. За статистикою букмекерських контор, футбол - це найпопулярніший вид спорту у світі за кількістю ставок. В Україні він також займає перше місце. Якщо Ви фанат саме цього виду спорту, тоді запам'ятайте найближчі футбольні події для ставок навесні.

Березень

Одне з найбільш очікуваних подій, які давно чекають фанати футболу - Євро-2020. У березні 2019 року відбудеться Перший відбірковий тур. Збірна України зіграє виїзний матч з Португалією. Запам'ятайте дату - 22 березня! Другий тур відбудеться 25 березня. На полі зустрінуться Збірна України та Люксембургу. Далі на вболівальників чекає невелика перерва, адже наступного разу Україна гратиме проти Сербії 7 червня.

У березні Вас чекають і інші футбольні матчі. Не пропускають фанати футболу і Чемпіонат України. Минулого року стартував 28 чемпіонат, а в березні відбудуться 20, 21 і 22 тури. Запам'ятайте дати зустрічей - 2 і 3 березня - 20 тур, 9 березня - 21, 16 березня - 22 тур.

Як правило, українські контори обов'язково додають у свою лінію цей значимий Чемпіонат. Якщо Ви хочете укласти парі, тоді виберіть найкращу легальну контору, чия сильна сторона - футбол. Перегляньте список БК з ЦУПІСом ,які мають ліцензію.

Цей місяць порадує ще більш значущими матчами - 7 і 14 березня відбудеться ⅛ фіналу Ліги Європи.

Природно, не можна пропустити гри Плей-оф Ліги Чемпіонів. Сезон почався в червні 2018 року, а березень 2019 порадує довгоочікуваними матчами 12/13 і 19/20 лютого 2019 року.

До речі, якщо Ви хочете непогано заробити, то почитайте відгуки про 1хСтавка . Цей букмекер пропонує найвигідніші котирування на футбол, Ви можете вдало укласти парі!

Квітень

На жаль, в квітні фанати українського футболу будуть нудьгувати, але беттори можуть звернути увагу на інші варіанти для ставок. Наприклад, можна поставити на жіночий футбол. З 1 по 9 квітня жіноча збірна України WU-19 буде проходити відбір до Євро-2019. Дівчата зіграють з Норвегією, Данією та Північною Ірландією.

Квітень порадує і іншими футбольними матчами. Дивіться чвертьфінали Ліги Європи, дати - 11 і 18 квітня. Звичайно ж, неможливо пропустити гри Ліги Чемпіонів! Матчі за чвертьфінал відбудуться 9 і 10 квітня, а також 16 і 17 квітня. Перші матчі за півфінал - 30 квітня і 1 травня.

Травень

У травні почнуться ігри за фінальну частину Чемпіонату світу. Дата першого матчу - 23 травня. Збірна України також має брати участь.

Найочікуваніша і масштабна подія місяця - це фінал Ліги Європи УЄФА. Не пропустіть 29 травня 2019 року! Місце проведення - Баку Олімпійський. Також, можна зробити ставки 2 і 19 травня, в ці дати буде проходити півфінал.

А тепер розповімо про найграндіозніші матчі, які фанати чекали майже рік - матчі за півфінал Ліги Чемпіонів! Дивіться футбольні зустрічі 7 і 8 травня!

Як Ви бачите, весна порадує великою кількістю змагань, Вам не буде нудно, адже парі можна укладати регулярно. Літній сезон також почнеться з грандіозної події, адже першого червня відбудеться фінал Ліги Чемпіонів в Мадриді!

Початківцям бетторам хочемо дати ще кілька порад. Футбол - емоційний вид спорту. Тому не рекомендують укладати парі на улюблену команду, Ви можете втратити пильність і не об'єктивно розцінювати шанси суперників. На явного фаворита також не варто ставити значущу для себе суму. Пам'ятайте, футбол - це ризик, ні в чому не можна бути впевненим на 100%.

Крім цього, бездумно ставити на все підряд не варто. Вчіться аналізувати і розробіть власну стратегію. Для початку можете запозичити її у більш досвідчених гравців. Відвідайте спортивний ресурс https://www.cupis.club/ Тут Ви знайдете список легальних букмекерів, новинну стрічку, прогнози на популярні види спорту. Зайдіть в розділ Ставки і прочитайте особливості парі на футбол. Тепер можете вибирати події і робити ставки.

Коментарі ()