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Циганик про Динамо — Олімпіакос: Обидві команди гратимуть на атаку

Сьогодні 14:26 330 0
Циганик про Динамо — Олімпіакос: Обидві команди гратимуть на атаку

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо — Олімпіакос буде багатий на голи.

Так вважає відомий журналіст Ігор Циганик.

"Рахунок 2:2 у першій зустрічі, безперечно, на користь Динамо. Українці мають чудові шанси на те, щоб пройти далі. Думаю, що греки так само не захочуть відпускати свого. Тим паче, вони пройшли складний період, зіграли з ПАОКом та АЕКом у внутрішньому чемпіонаті. З’явилася можливість тепер кинути всі сили на Динамо.

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Є певні кадрові проблеми в суперника. Проте я впевнений, що греки будуть битися не на життя, а на смерть. Але й динамівці в першому матчі цьогоріч перед рідною публікою будуть намагатися себе проявити якомога краще.

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Обидві команди в цьому поєдинку гратимуть на атаку і обов’язково заб’ють м’ячі. Хочу сказати, що не знаю, на чий бік похиляться шальки терезів, але в будь-якому випадку, впевнений, що буде забито багато м’ячів", - заявив Циганик.

Нагадаємо, Динамо переграло Ювентус в Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - Рейтинг букмекерів.

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