Португальський гранд відкриє свою академію в Україні

Найтитулованіший клуб Португалії лісабонська Бенфіка відкриє свою футбольну академію в Україні.

Про це повідомляє посольство України в Португалії.

Відповідну угоду в присутності Повноважного посла України в Португалії Інни Огнівець підписали в Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж, колишнім партнером Андрія Шевченка в Мілані, а нині спортивним директором Бенфіки Руєм Коштою та директором академії португальського клубу в Україні Марією Кривопішин.

Перша школа академії лісабонських орлів почне свою роботу вже в квітні 2019 року в Києві. У ній навчатимуться як хлопчики, так і дівчатка у віці від 3 до 16 років під керівництвом авторитетних тренерів, які мають ліцензію UEFA Pro.

Нагадаємо, Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. Також, Бенфіка звільнила головного тренера.

Джерело - fakty.ua.