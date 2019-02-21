Динамо - Олімпіакос 0:0. ОНЛАЙН

1' Олімпіакос віддає передачу з центра поля. Гра почалася!

Пролунав гімн Ліги Європи, матч от-от розпочнеться.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи київське Динамо прийматиме грецький Олімпіакос.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00, 21 лютого на НСК Олімпійський.

У першому матчі, який тиждень тому відбувся у Перії, Динамо здобуло комфортну нічию - 2:2.

Онлайн-трансляцію поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос в текстовому режимі проведе Чемпіон. Початок о 21:50.

Також: Трансляція Динамо - Олімпіакос: онлайн 21.02.2019

Нагадаємо, що донецький Шахтар проведе матч-відповідь у Франкфурті проти місцевого Айнтрахта.

А напередодні, Динамо U-19 розбило Ювентус в юнацькій Лізі УЄФА та встановило феноменальний рекрд відвідуваності.

Джерело - Чемпіон.