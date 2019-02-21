Команди вишли на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє на виїзді з німецьким Айнтрахтом.

Гра Айнтрахт - Шахтар відбудеться 21 лютого о 19:55.

Важливо: Трансляція Айнтрахт - Шахтар: онлайн 21.02.2019

Перший матч двораундового протистояння переможця не виявив. Гірники в Харкові розписали результативну нічию - 2:2.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи Айнтрахт - Шахтар проведе Чемпіон, розпочинаючи з 19:45.

Нагадаємо, київське Динамо на цій же стадії зіграє вдома з Олімпіакосом.

Джерело - Чемпіон.