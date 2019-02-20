Динамо - Ювентус: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні, 20 лютого, молодіжний склад київського Динамо в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського проведе матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти туринського Ювентуса.

Початок зустрічі о 14.00.

Пряма трансляція протистояння відбудеться на телеканалі Футбол 1.

Також трансляція буде доступна на сервісі Oll.Tv. (Увага! трансляція платна!)

Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Зазначимо, що на цій стадії змагань команди грають по одній зустрічі. Таким чином, переможець протистояння гарантує собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса.

Доросла команда Динамо зіграла перший матч проти Олімпіакоса в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.