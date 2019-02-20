Карпати презентували план реконструконструкції стадіону Україна. ФОТО

Відбулася публічна презентація, що стосується реконструкції стадіону Україна у Львові.

Про це повідомляє прес-служба Карпат.

Львівський клуб презентував план реконструкції арени. Тепер стадіон вміщатиме до 15-ти тисяч глядачів і стане виключно футбольним.

Також передбачена реконструкція тренувальних полів, будівництво роздягалень для спортивної школи клубу і молодіжних команд. Крім того, на презентації приділили увагу питанню забезпечення стадіону необхідною кількістю місць для паркування транспортних засобів.

Нагадаємо, Карпати підписали французького півзахисника. А екс-гравець Карпат поїхав грати у чемпіонат Криму.

Джерело - Карпати.