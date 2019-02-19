Українець продовжив контракт з казахстанським клубом

Український центрбек Сергій Басов продовжив контракт з казахстанським Акжайиком.
Про це повідомив офіційний сайт казахстанського клубу, не розкриваючи при цьому умови нового контракту.
Басов був одним з лідером команди в минулому сезоні, однак зусиль українця не вистачило для того, щоб зберегти команді прописку в елітному дивізіоні.
Таким чином, в наступному сезоні Сергій допомагатиме Акжайику повернутися в еліту. Саме таке завдання стоїть перед колективом.
Нагадаємо, ФК Львів підписав трьох бразильців. Також Шахтар підтвердив підписання бразильського півзахисника.
Джерело - ua-football.