Українець продовжив контракт з казахстанським клубом

Український центрбек Сергій Басов продовжив контракт з казахстанським Акжайиком.

Про це повідомив офіційний сайт казахстанського клубу, не розкриваючи при цьому умови нового контракту.

Басов був одним з лідером команди в минулому сезоні, однак зусиль українця не вистачило для того, щоб зберегти команді прописку в елітному дивізіоні.

Таким чином, в наступному сезоні Сергій допомагатиме Акжайику повернутися в еліту. Саме таке завдання стоїть перед колективом.

Нагадаємо, ФК Львів підписав трьох бразильців. Також Шахтар підтвердив підписання бразильського півзахисника.

Джерело - ua-football.