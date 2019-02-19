Салах та Фірміно в стартовому складі Ліверпуля на матч проти Баварії

Ліверпуль прийме Баварію у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також: Трансляція Ліверпуль - Баварія: онлайн
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.
Ліга чемпіонів УЄФА
1/8 фіналу, перший матч
19 лютого
Ліверпуль - Баварія
Стартові склади:
Ліверпуль: Аліссон, Александр-Арнольд, Матіп, Вейналдум, Робертсон, Хендерсон, Фабінью, Кейта, Салах, Фірміно, Мане.
Баварія: Нойєр, Кімміх, Зюле, Хуммельс, Алаба, Хамес, Мартінес, Тьяго, Гнабрі, Левандовський, Коман.
Джерело - Чемпіон.