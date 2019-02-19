Форвард Шахтаря Жуніор Мораес незабаром може прийняти українське громадянство.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик у своєму шоу Циганик-live.

"Він дуже комфортно почуває себе в Україні, сім'я - теж. Він знає російську мову. Жуніор прожив досить довгий період і в Києві, і в Донецьку. Цілком можливо, він залишиться в Європі після завершення кар'єри.

І Шахтарю вигідно, щоб було якомога менше легіонерів. Наскільки мені відомо, Мораес готує документи для отримання українського громадянства. Буде він в збірній чи ні - питання до тренера. Наскільки мені відомо, на матч з Португалією Шевченко на Мораеса не сподівається", - сказав Циганик.