Ротань: Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє

Мій профіль

Ліверпуль - Баварія: ОНЛАЙН

Сьогодні 21:40 438
Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї
Сьогодні 16:51 4662 1
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Сьогодні 15:31 1256
Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської
Сьогодні 14:20 1065 1
Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї
Сьогодні 13:38 1202
Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині
Сьогодні 13:12 492
Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд
Сьогодні 09:35 1247
Ліга чемпіонів. Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 786
Цуренко дізналася наступну суперницю на турнірі в Дубаї
Вчора 21:58 1236
Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA
Вчора 14:09 1759
Навколо спорту
Блоги
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону Максим Буйдин
Сьогодні 18:08 508
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО
Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 17:31 546
Сайт Динамо зганьбився новиною з презентацією Соля. ФОТО
Сайт Динамо зганьбився новиною з презентацією Соля. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 16:36 1681 3
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:31 1256
Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса
Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса Максим Буйдин
Вчора 23:51 2312
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
17.02.2019 23:20 974
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 20:30 1394
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
17.02.2019 20:27 1724
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
17.02.2019 17:10 3475
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 14:53 4282
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:46 Хокей Донбас здобув розгромну перемогу над Білим Барсом 319
21:40 Футбол Ліверпуль - Баварія: ОНЛАЙН 438
21:22 Футбол Ліон - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів 557
21:10 Футбол Салах та Фірміно в статовому складі Ліверпуля на матч проти Баварії 362
20:55 Футбол Мораес готує документи для отримання українського громадянства 691
20:39 Футбол Ротань: Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє 1256
20:18 Футбол Зозуля: З мене сміються коли я говорю іспанською 522
20:02 Футбол Олімпійський готовий до матчу Ліги Європи Динамо - Олімпіакос 537
19:46 Футбол Ворсклу можуть не допустити в УПЛ 580
19:29 Теніс Цуренко зіграє проти екс-першої ракетки світу. ВІДЕО 695 6
19:19 Навколо спорту Український боксер отримав свій чемпіонський пояс WBA. ФОТО 406
19:14 Футбол Шевченко дасть прес-конфенцію щодо ситуації з Ракицьким 564
18:50 Футбол Гравцю Фулгема загрожує ув'язнення 557
18:30 Футбол УЄФА не покарає Олімпіакос за провокацію українських фанатів 409
18:11 Теніс Світоліна вийшла в третє коло на турнірі в Дубаї. ВІДЕО 687
18:08 Блог У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону 508
17:50 Футбол На матч з Динамо - Олімпіакос продано понад половину квитків 1002
17:35 Футбол Марсело поставив ультиматум Реалу 673
17:31 Блог Ліон - Барселона: знаменитий гол Жуніньйо у ворота каталонців. ВІДЕО 546
17:18 Футбол Трансляція Шальке - Манчестер Сіті: онлайн 20.02.2019 423
17:12 Футбол Трансляція Атлетіко - Ювентус: онлайн 20.02.2019 407
17:10 Футбол Капітан Айнтрахта відновився та готовий зіграти проти Шахтаря 489
16:51 Теніс Цуренко переграла Чжу Лінь на турнірі в Дубаї 4662 1
16:36 Блог Сайт Динамо зганьбився новиною з презентацією Соля. ФОТО 1681 3
16:30 Футбол Змінили формат проведення Суперкубка Іспанії 441

Ротань: Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє

Сьогодні 20:39 1256 0
Ротань: Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє

У професійному футболі більшість гравців курить.

Про це розповів екс-гравець Динамо та Дніпра Руслан Ротань

"Більший відсоток футболістів курить, ні не курить. Є така приказка: "Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє".

У дитячому футболі за це ганяли, могли вигнати з інтернату. Серед дорослих, то тренер дивиться спокійніше, ти ж професіонал, забираєш своє здоров'я і довге життя у футболі.

У мене в цьому плані демократія. Не можу вже дорослого футболіста змушувати не курити, не пити. Все одно буду вимагати від нього результату, який мені потрібен. Якщо він не буде підходити під цей результат, він не буде грати.

Якщо він буде забивати по три голи в кожному матчі, нехай хоч в середині поля стане і закурить, я йому дозволю",- сказав Ротань.

Нагадаємо, Ротань - головний тренер молодіжної збірної України.

Також, Ротань засудив перехід Ракицького.

Джерело - Чемпіон.

#Ротань, #збірна, #Динамо, #Дніпро
Коментарі ()