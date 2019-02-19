Ротань: Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє

У професійному футболі більшість гравців курить.

Про це розповів екс-гравець Динамо та Дніпра Руслан Ротань

"Більший відсоток футболістів курить, ні не курить. Є така приказка: "Хто не курить і не п'є, той у склад не потрапляє".

У дитячому футболі за це ганяли, могли вигнати з інтернату. Серед дорослих, то тренер дивиться спокійніше, ти ж професіонал, забираєш своє здоров'я і довге життя у футболі.

У мене в цьому плані демократія. Не можу вже дорослого футболіста змушувати не курити, не пити. Все одно буду вимагати від нього результату, який мені потрібен. Якщо він не буде підходити під цей результат, він не буде грати.

Якщо він буде забивати по три голи в кожному матчі, нехай хоч в середині поля стане і закурить, я йому дозволю",- сказав Ротань.