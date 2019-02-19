Трансляція Шальке - Манчестер Сіті: онлайн 20.02.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Шальке - Манчестер Сіті онлайн. Матч відбудеться 20.02.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Шальке - Манчестер Сіті дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Шальке - Манчестер Сіті: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Шальке - Манчестер Сіті онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 69 гривень. Така ціна дійсна вже з 1 жовтня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Шальке - Манчестер Сіті, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:55, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Шальке без Коноплянки не зумів переграти Фрайбург. .

Також Зінченко один із найдорожчих захисників АПЛ..

Джерело - Чемпіон.