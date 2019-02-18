Два основні гравці Айнтрахта можуть пропустити матч-відповідь з Шахтарем

Головному тренеру Айнтрахта Аді Гюттеру доведеться суттєво перетасувати лінію півзахисту перед повторною грою проти Шахтаря в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

Наставника цитує офіційний сайт клубу.

"Гра з Боруссією позаду, і тепер всі наші думки про Лігу Європи. Ми втратили Желсона Фернандеса, який покинув поле через біль у м'язах. Поки невідомо, чи зможе він зіграти з Шахтарем. Є питання по здоров'ю і у Себастіана Роде.

Мені доведеться серйозно все обміркувати, щоб скорегувати нашу лінію півзахисту на матч з Шахтарем", - сказав фахівець.