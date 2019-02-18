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Лідс оштрафований на 200 тисяч фунтів за шпигунство за суперниками

Сьогодні 22:40 477 0
Лідс оштрафований на 200 тисяч фунтів за шпигунство за суперниками

Англійська футбольна ліга EFL оштрафувала Лідс на 200 тисяч фунтів, за те, що представники клубу шпигували за противниками. 

Про це повідомляє BBC.

У заяві ліги говориться, що поведінка Лідса значно не відповідає очікуваним стандартам і не повинна повторюватися.

Лідс також отримав офіційну догану від EFL. Крім того, ліга хоче ввести нове правило, яке забороняє клубам переглядати тренування своїх супротивників протягом 72 годин, що передують грі, якщо тільки їм це не запропоновано.

Нагадаємо, що в середині січня EFL почала розслідування про шпигунство з боку представників Лідса перед матчем проти Дербі у Чемпіоншипі (2:0).

За день до гри на тренувальну базу Дербі Каунті була викликана поліція після того, як представники тренерського штабу команди повідомили про те, що за їх тренуванням спостерігали люди з Лідса.

У свою чергу, головний тренер Лідса Марсело Б'єлса публічно визнав, що дійсно відправив людини для того, щоб той шпигував за тренуванням майбутнього суперника.

Нагадаємо, Реал повторив антирекорд шестирічної давнини. 

Раніше повідомлялося, Сульшеру запропонували стати повноцінним тренером Манчестер Юнайтед.

Джерело - ВВС.

#Лідс, #футбол, #штраф
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