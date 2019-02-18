Загинайлов продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану

Півзахисник Сергій Загинайлов, який може зіграти і нападника, переходить в казахстанський Атирау.
Про це повідомляє sportarena.com.
Загинайлов був на перегляді в Атирау, який виявився успішним. У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 10 матчів у складі ПФК Суми.
Раніше Загинайлов виступав в латвійській Ризі, молдавських Дачії і Зорі, білоруському Торпедо-БелАЗ, українських Геліос, Ниві Тернопіль, Миколаєві.
Атирау завершив минулий розіграш казахстанської Прем'єр-ліги на 9-му місці. Новий сезон чемпіонату Казахстану розпочнеться 9 березня.
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Джерело - sportarena.com.