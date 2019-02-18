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Загинайлов продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану

Сьогодні 22:07 438 0
Загинайлов продовжить кар'єру у чемпіонаті Казахстану

Півзахисник Сергій Загинайлов, який може зіграти і нападника, переходить в казахстанський Атирау. 

Про це повідомляє sportarena.com.

Загинайлов був на перегляді в Атирау, який виявився успішним. У поточному сезоні 28-річний півзахисник зіграв 10 матчів у складі ПФК Суми.

Раніше Загинайлов виступав в латвійській Ризі, молдавських Дачії і Зорі, білоруському Торпедо-БелАЗ, українських Геліос, Ниві Тернопіль, Миколаєві.

Атирау завершив минулий розіграш казахстанської Прем'єр-ліги на 9-му місці. Новий сезон чемпіонату Казахстану розпочнеться 9 березня.

Нагадаємо, Шацьких: Я за 16 команд в УПЛ. 

Раніше повідомлялося, Шахтар підпише екс-гравця Чорноморця.

Джерело - sportarena.com.

#Загинайлов, #футбол, #Казахстан
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