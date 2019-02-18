Павлов виступив проти натуралізації футболістів

Відомий футбольний тренер Микола Павлов не підтримує натуралізацію іноземців для збірної України.

Про це він розповів у інтерв'ю FootballHUB.

"Я категорично проти всіх штучних нововведень, в тому числі і залучення легіонерів і їхньої подальшої натуралізації для збірної. Це буде вже не збірна України, а збірна тих, кого знайшли і запросили. Я б таким шляхом не йшов. Це наша країна, ми повинні пишатися нашою країною, а також футболістами і людьми, які в ній живуть і працюють", – сказав Павлов.